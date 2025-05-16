Курильщик с 50-летним стажем внезапно узнал о раке

Врачи выявили у нижегородца бессимптомный рак легкого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

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Мужчина курил на протяжении 50-ти лет, и ежедневная его норма составляла по пачке сигарет в день. К медикам он обратился из-за непроходящей осиплости голоса.

В рамках диспансеризации на флюорографии в поликлинике № 4 Канавинского района была выявлена опухоль в легком. Далее находка подтвердилась на КТ. После этого пациента направили в онкоцентр, сейчас он получает лечение.

Ранее нижегородке с раком шейки матки сохранили возможность стать матерью.