Россиян предупредили о новых вспышках коронавируса

Они «будут ползти по миру» время от времени.

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Нельзя наверняка утверждать, что у переболевших сформировался абсолютный иммунитет к патогену, необходимо вакцинироваться.

Такой рекомендацией в интервью радиостанции «Говорит Москва» поделился главный научный сотрудник учреждения Анатолий Альтштейн.

«Вспомните про вирус гриппа, его тяжелейшая пандемия была в 1918–1920 годах. После этого эти варианты вируса остались с нами. Очень сходные вещи с коронавирусом. SARS-CoV-2, появившись в 2019 году, дал пандемию и никуда от нас не делся. Идут его варианты, он очень изменчивый вирус. Вариант "омикрон", который появился в конце 2021 года, доминирует. Конечно, основная волна этой пандемии прошла, у людей есть в определённой степени иммунитет. Вирус приспособился к человеку, а приспособившись, он уже не так сильно поражает людей, не так сильно убивает. Вот такую ситуацию мы сейчас имеем с ковидом. Время от времени эти вспышки будут ползти по миру. Говорить о том, что мы полностью иммунны, тоже нельзя. Конечно, нужно вакцинироваться».

Ранее иммунолог заявил о низком уровне готовности человечества к новым пандемиям. Общество не стало сильнее после COVID-19. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.