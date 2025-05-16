Голикова объяснила причины нехватки кадров в системе здравоохранения

Один из вызовов для развития российской системы здравоохранения - это географический фактор. Средняя плотность населения в стране составляет только 8,5 человек на квадратный километр, и это требует особого подхода в организации сети государственных медучреждений. Дальнейшее развитие здравоохранения должно проводиться в рамках федеральной стратегии пространственного развития страны, принятой в конце 2024 года. Об этом сообщила сегодня вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ.

© РИА Новости

«Мы понимаем, что если основная часть населения страны сосредоточена в городах, а средняя плотность населения составляет только 8,5 на квадратный километр, это создает определенные трудности в организации медицинской помощи и накладывает дополнительные обязательства, — заявила Татьяна Голикова. — Наша ответственность - доступность медицинской помощи вне зависимости от того, где проживает человек - в мегаполисе или в удаленном регионе. В стране принята стратегия пространственного развития, которая предполагает создание 2160 опорных населенных пунктов усилиями регионов и федеральных учреждений. Но это не значит, что качественная региональная медицина будет сосредоточена в этих местах. Люди любят малую родину и не хотят менять место жительства, наша задача - соответствовать и обеспечивать доступную медицинскую помощь по всей территории страны».

В связи с этим в рамках новых национальных проектов, которые приняты в развитие завершившегося нацпроекта "Здравоохранение", будет продолжена модернизация первичного звена - базы, обеспечивающей доступность медицинской помощи, а также специализированной и высокотехнологичной медицины.

Самый серьезный вызов - кадровый голод.

«Сейчас средний возраст работников здравоохранения 44,5 года. В других отраслях - немногим более 42 лет. Почти каждый второй врач и медсестра сегодня старше 50 лет (43% от общего числа работников здравоохранения), тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%. И мы понимаем, что это дополнительная зона кадрового риска для системы здравоохранения», — отметила вице-премьер.

Согласно данным ресурса Работа.ру, сегодня открыто почти 26 тыс. вакансий медработников, из них 63% - это вакансии врачей. Средняя нагрузка в отрасли здравоохранения на одного сотрудника составляет 1,2 ставки. И распределение этих вакансий, как подчеркнула Голикова, не всегда соответствует реальным потребностям: в городах врачей хватает (хотя дефицит в квалифицированных узких специалистах может ощущаться даже в городах-миллионниках), в сельской местности - положение сложное.

«С учетом возрастных характеристик, в перспективе до 2030 года, чтобы возместить выбывающие по возрасту кадры и привлечь дополнительно молодых специалистов, нам нужно 496 тысяч медработников со средним специальным и высшим образованием: 276 тысяч врачей узких специализаций и 220 тысяч медсестер, фельдшеров и лаборантов. То есть ежегодно в здравоохранение должны приходить почти 100 тысяч медицинских работников», — подчеркнула Голикова.

Однако несмотря на то, что в последние годы все больший акцент делается на целевом наборе, только 75% выпускников медвузов и 56% выпускников медколледжей идут работать по профессии. Врачи уходят из государственной медицины в частные клиники, средний персонал - в фитнес-клубы и косметические салоны. В Минздраве совместно с депутатами Госдумы подготовили ряд законодательных инициатив, "закрепляющих" молодых специалистов на рабочих местах. В частности, речь идет о возмещении трехкратной стоимости обучения, если будущий врач учился по целевому набору, но отказался трудоустраиваться в соответствии с договором. Как отметила Голикова, соответствующие изменения в законодательство планируется внести к сентябрю 2025 года.