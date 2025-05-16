Дерматолог выявил рак у женщины прямо в ходе форума

На всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в Гостином дворе в выставочной части «Диспансеризация» Солнечногорской больницы у 50-летней женщины был выявлен рак кожи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«В ходе мероприятия на стойку медицинского учреждения обратилась 50-летняя женщина с жалобой на высыпание в области щеки. <…> После осмотра с использованием цифрового дерматоскопа дерматолог Солнечногорской больницы Константин Михайлов выявил дерматоскопические признаки базалиомы», – говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, высыпания не проходили в течение года и не вызывали беспокойства у женщины.

«Базалиома, или базальноклеточный рак – одно из самых распространенных онкологических заболеваний кожи, в большинстве случаев это заболевание успешно побеждается с помощью современных методов лечения», – цитирует пресс-служба Константина Михайлова.

В ведомстве подчеркнули, что врач выдал пациентке заключение и направление на консультацию к онкологу.