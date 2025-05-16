Собянин рассказал, как спасают горожан с заболеваниями почек

Чтобы помочь горожанам с заболеваниями почек, а их в Москве 15 процентов, в столице создана нефрологическая сеть. В штате каждого филиала взрослой поликлиники теперь есть врачи-урологи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Информация о выявленных заболеваниях включается в электронную медицинскую карту. Пациента берут на учет и при необходимости направляют в один из четырех специализированных нефрологических центров, действующих на базе многопрофильных клиник: ГКБ №52, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. А. К. Ерамишанцева и ГКБ им. С. С. Юдина. Благодаря единой цифровой платформе центры работают с поликлиниками в едином информационном поле.

Все медучреждения оснащены оборудованием экспертного класса. Это обеспечивает высокоточную диагностику и возможность проводить лечение на самом современном уровне. Работа в составе многопрофильных стационаров позволяет формировать междисциплинарные медицинские бригады для комплексного лечения пациентов с множественными или сопутствующими заболеваниями. И, наконец, для удобства пациентов специализированные центры предоставляют диспансерное наблюдение и консультативную помощь с использованием телемедицинских технологий.

Пациентам с серьезными заболеваниями почек назначается заместительная почечная терапия. Диализ получают все нуждающиеся пациенты - около 9 тысяч жителей столицы. Ежедневно в Москве проводится более 2 тысяч процедур.

Ежегодно столичные врачи выполняют более 400 операций по трансплантации почки. По этому показателю Москва значительно превосходит другие регионы России и не уступает ведущим европейским странам. Своевременная диагностика и эффективное лечение нефрологических заболеваний спасают пациентов и помогают сохранить привычный образ жизни тысячам москвичей.