Биолог прокомментировала заявления о распространении опасного грибка

Согласно одному из исследований, проведенных сотрудниками Манчестерского университета, из-за изменения климата расширяется ареал распространения смертоносных грибковых инфекций, в том числе грибка Aspergillus fumigatus, вызывающего аспергиллез. Однако, по словам собеседницы «Газеты.Ru» биолога, профессора кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Натальи Шеиной, россиянам опасаться этого сценария не стоит.

Грибки рода Aspergillus, в частности, Aspergillus fumigatus (аспергилл дымящий) способен проникать в организм человека через легкие и вызывать серьезные заболевания – хронические легочные инфекции, аллергический бронхолегочный аспергиллез и другие.

«Изменение климата в сторону потепления, перемещение воздушных масс в Европе и в России могут в какой-то мере способствовать распространению спор микроскопических грибов, а также и токсичных химических веществ. Однако они не являются приоритетными факторами, которые могли бы способствовать резкому увеличению риска возникновения грибковых заболеваний в популяции людей на больших территориях. Скорее процесс бесконтрольного распространения спор грибов маловероятен. Поэтому с моей точки зрения информация о «нашествии» микроскопических грибов в связи с изменением климата преувеличена», — рассказала профессор.

Однако, по словам биолога, этот микроскопический гриб, в основном, поражает людей с ослабленным здоровьем, то есть людей с иммунодефицитом, проходящих курс химиотерапии, инфицированных ВИЧ или перенесших трансплантацию органов.