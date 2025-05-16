Стало известно, скольким детям помог «Круг добра» с 2021 года

Более 39 тыс. заявок получил фонд помощи детям с редкими орфанными заболеваниями "Круг добра" на оказание помощи, приобретение лекарств, медизделий и технических средств реабилитации с 2021 года. В 2024 году в организацию поступило почти 14 тыс. заявок, следует из данных годового отчета фонда за 2024 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"С 2021 года одобрено 39 433 заявки, поступившие от исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных медицинских центров на оказание помощи, приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также технических средств реабилитации", - говорится в документе.

По данным фонда, в 2024 году экспертный совет "Круга добра" одобрил почти 14 тыс. заявок на помощь детям для закупки зарегистрированных лекарств силами Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, а также для закупки фондом лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также услуг по оказанию медпомощи.

Всего в 2024 году было проведено 119 заседаний экспертного совета, из них 37 экстренных - по вопросам, требующим незамедлительного решения, в частности, одобрения срочных заявок на помощь и предоставление незарегистрированных препаратов из резерва.