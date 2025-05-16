Министр рассказал, как в РФ организована регистрация прорывных препаратов

Россия сегодня имеет возможность регистрировать прорывные отечественные препараты, в том числе орфанные, по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами "Деловой России" указал на то, что регистрация медицинских препаратов в России является сложным процессом.

"Сегодня в стране приняты меры по более быстрой регистрации прорывных препаратов, орфанных, тех препаратов, в которых страна сегодня особо нуждается", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что параллельно готовятся клинические и доклинические базы, и добавил, что в прошлом году были зарегистрированы более 450 лекарственных препаратов, при этом более 70% из них отечественные.