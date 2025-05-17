Как живут люди в рехабе и что заставляет их обратиться за помощью

Наркотики и алкоголь меняют жизнь человека на «до» и «после». Сначала люди не замечают пагубного воздействия и находятся в эйфории, но со временем каждая новая доза начинает медленно убивать. Выбраться из этого состояния самостоятельно почти невозможно. Потому в этой неравной борьбе серьезным шагом становится обращение за помощью к специалистам. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в так называемом рехабе — в частной психиатрической клинике Василия Шурова, чтобы выяснить, как люди борются с зависимостями и что стало той точкой невозврата, которая привела их в терапию.

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Жизнь в полной изоляции от мира

Обстановка в центре

Клиника находится в поселке в Московской области. Небольшое здание с прилежащей площадью никак не огорожено, а вход в центр абсолютно свободный. Как объяснила консультант Алина, пациенты находятся в полной изоляции от внешнего мира, поэтому в заборах нет необходимости.

Центр рассчитан на 75 пациентов. Их располагают в жилых комнатах (есть двух-, четырех- и шестиместные) с туалетом и душем. Также в доступе у пациентов комната психолога, тренинговая, столовая, спортзал, баня и комната детокса (куда приезжают просто на капельницы: такие пациенты не изолированы от социума и после процедур уезжают домой). Обстановку внутри нельзя назвать угнетающей: на стенах повсюду развешаны мотивационные плакаты, но личного пространства будто не хватало, хотя пациентам, кажется, довольно комфортно.

«12 шагов»

В процессе лечения от любого вида зависимости (наркотической, алкогольной, игровой) здесь используют классическую программу «12 шагов», а также полностью отказываются от любых препаратов и веществ. Принцип программы предполагает:

Признание проблемы и неспособности справиться с ней в одиночку. Признание высшей силы, которая поможет побороть зависимость (необязательно это религия — это могут быть и вселенная, и судьба, и карма, и наука — все то, во что верит человек). Принятие решения (пациент должен определиться: либо жить с проблемой, либо бороться). Анализ жизни, допущенных ошибок, которые нанесли вред приближенным людям. Признание вины за эти ошибки. Моральное принятие изменений в жизни (у пациентов уже должно быть понимание того, какой должна стать их жизнь после рехаба). Осознанная просьба о помощи у коллектива. Выявление и написание обид, которые нужно будет отпустить. Наказание за ошибки (на этом шаге человек берет ответственность за вред, который был причинен другим людям). Анализ допущенных ошибок. Формирование привычки думать о других, анализировать свои поступки. Этот шаг способствует формированию здорового социального поведения и эмпатии. Молитвы и медитации (нерелигиозные люди практикуют медитации) — все это улучшает ощущение самоконтроля. Помощь другим и передача собственного опыта тем, кто только начал этот путь.

Сроки лечения

Курс лечения в клинике предусматривает разные сроки: от 3 до 12 месяцев. Но в среднем лечение занимает 9 месяцев.

«В целом около 10 процентов прошедших программу в дальнейшем остаются трезвыми. Программа строится на психологической работе с пациентом: путем тренингов и разговоров зависимого учат преодолевать тягу. Первые три месяца уходят на то, чтобы найти индивидуальный подход к пациенту. Не каждый сразу осознает, что ему нужна реальная помощь, но спустя три месяца обычно им удается признать необходимость лечения», — рассказала консультант.

Распорядок дня пациентов

Пациенты центра живут по общепринятому распорядку:

подъем в 08:30;

кофе-брейк;

уборка;

зарядка;

завтрак;

собрание;

шеринг (психологическая работа в группе).

Параллельно с психологической помощью и тренингами в лечении применяется и трудотерапия: каждый пациент должен проводить уборку в комнате, генеральную уборку, дежурить в столовой, соблюдать общий порядок.

«Но мы не заставляем это делать. С помощью бытовых дел мы просто пытаемся взрастить в человеке ответственность за свои действия и самостоятельность. Обычно никто не сопротивляется, люди всегда выполняют бытовые задачи. К тому же всем хочется жить в чистоте. В центре избегают жестких методов и физического принуждения в процессе выздоровления, а выбирают гуманные методики, которые действительно могут повлиять на человека. Потому что уверены, что физическое воздействие в этом вопросе не поможет», — пояснила Алина.

Физическая активность не входит в обязательную программу реабилитации, но многие из пациентов занимаются в зале самостоятельно.

«Кроме зарядок, медитаций и духовных практик, у нас нет других активностей. Но многие ходят в зал, потому что это хороший способ переключиться от навязчивых мыслей и дополнительно улучшить качество тела», — отметила собеседница «ВМ».

Истории пациентов

Юлия подсела на наркотики в 45 лет

Несмотря на предубеждение, что наркоманами становятся люди без амбиций и глобальных целей, про пациентку Юлю сложно сказать то же самое. Она родилась и выросла в Санкт-Петербурге, построила с нуля бизнес, работала флористом, помогала соцработникам. Наркотики появились в ее жизни лишь в 45 лет.

«До 45 лет я вообще ничего не употребляла, с алкоголем не дружила, от него меня тошнило, только курила. Но после рождения детей стало очень сложно жить, потому что муж попался непутевый. Пришлось самой организовать такси. За 2,5 года я "усыпала" область своими такси, задвигала тех, кто уже занимал эту нишу. Со связями у меня вообще никогда проблем не было: родилась я в 70-е, молодость пришлась на суровые 90-е, поэтому среди моих знакомых и бандиты, и депутаты», — рассказала пациентка.

Внешне стойкая и волевая женщина прошла через многое. Проблемы копились одна за другой: сначала — недостаток в любви в детстве, а затем в жизнь пришли неудачные браки. Все это впоследствии и стало теми «первыми кирпичиками» на пути к ее зависимости.

«Я понимала, что уже очень сильно выгорела из-за того, что все тянула на себе. Я считала, что обязана была помочь всем. Хотя сейчас понимаю, что нужно было заниматься собой и семьей, но у меня синдром отличницы и чувство вины с малых лет. Потому что родители с пяти лет ко мне не обращались по имени. Последний развод (а всего у Юлии было 7 браков) меня добил. Три месяца я ничего не ела, лежала, думала о том, что делать. Я пыталась пить, но меня, как и прежде, от этого рвало. В момент, когда мне было особенно тяжело и дурно, ко мне подошел познакомиться парнишка в одном из кабаков. Симпатичный, подкачанный, вежливый. Отец — полковник полиции в отставке. Но было в нем что-то странное... Я подумала: либо он отсидел, либо кололся. Я пыталась его вылечить, моталась с ним по больницам и врачам, но он продолжал "торчать"», — поделилась Юля.

В роковой день, когда она впервые попробовала наркотики, тот самый сожитель предложил «хороший обезбол».

«Он сделал мне первый укол, чтобы вылечить больную спину, и тогда я почувствовала прилив энергии, ощутила, что теперь могу круглосуточно работать. Затем — семь лет употребления. У меня уже появилась система: через две недели. Поначалу организм отрицал наркотик, у меня было сильное головокружение, все плыло. Но через два месяца организм принял наркотик. Я насильно заставила его смириться, со временем я сожгла мышцы ягодиц и плечи полностью».

Однако на смену эйфории приходят постоянная ломка, апатия без «новой дозы» и стагнация. Тогда и начинается самое страшное, делится Юлия.

«Поначалу я воспринимала реальность иначе, делала все спокойно и рассудительно. При этом у меня были силы работать, я все успевала. Через 4,5 года поняла, что наркотик уже не обезболивает. Я стала полнеть, отказалась от всех работ по очереди и просто засела дома. Затем начались кражи — мне ведь нужны были деньги. Сначала магазинные. У меня даже была специальная сумка для краж. Затем переключилась и на дорогие бутики: спокойно выносила обувь, сумки за 180 тысяч рублей. Но один раз меня накрыли. А я из-за наркотиков уже вообще берегов не видела. Но дело все же замяли, потому что я вернула украденное», — вспоминает она.

Самое сложное в лечении зависимости — сделать первый шаг, потому что человек осознает, что ему придется отказаться от того, что приносит удовольствие. Должен обязательно случиться переломный момент, который буквально подталкивает человека на путь терапии. В истории Юли этим «переломом» стало СИЗО:

«Больше туда не хотела. Во-вторых, не хотела наркотиков, потому что они поменяли меня как человека, сделали из меня зверя и опустили на самое дно. Друзей и подруг у меня не осталось, я отстранилась от всех — из-за измен, предательств, обманов. За семь лет приема наркотиков я неправильно вела себя с детьми. Да, они были накормлены, сыты, одеты, ходили в школу. Но я срывалась на них, была агрессивна, заставляла делать то, чего они не должны были. Я гнула и ломала их. В клинику я приехала сама, когда поняла, что мне уже с самой собой неинтересно. Я поняла, что умираю. У меня болело все, я закидывалась наркотиками, но мне уже не помогало. Тогда я начала молиться, чтобы у меня появился шанс».

Первые три месяца в центре пациенты переживают стадию острой абстиненции, когда человек испытывает ломку, а организм просит новую дозу.

«Я вела себя очень плохо. Меня выкручивало без таблеток, я ничего не ела, заходила на групповые занятия с боями, проявляла агрессию, издевалась, — призналась собеседница "ВМ". — Кстати, я заранее попрощалась с детьми, потому что думала, что попасть сюда — это дорога в один конец. Но оказалось не так: дорога сюда одна, а вот выход — на все четыре стороны. Я поняла, что теперь тяга останется со мной на всю жизнь, но мне нужно научиться с ней справляться».

Алексей был еще подростком

«Баловаться» опасными веществами, спиртным любят и подростки. А иногда случается и так, что человек приобретает две пагубные привычки параллельно. Так к зависимости пришел Алексей.

«Я родился в маленьком городке Курской области. Родители мне многое позволяли, я этим пользовался. Считал, что учеба мне не нужна, так как я рос в 90-х, а в то время была популярна "блатная романтика". Так что я нашел себе друзей по интересам, связанных с криминалом. Алкоголь начал употреблять очень рано, потом в 12–13 лет уже стал принимать наркотики. Мне было всего около 15 лет, когда я впервые попробовал вколоть себе наркотик внутривенно. Эффект мне понравился. Я на него подсел. Очень быстро увлечение переросло в зависимость, начались страшные ломки. Я не мог встать утром и сделать привычные вещи без употребления наркотиков. Первая моя мысль после пробуждения всегда была одной: найти дозу», — рассказал он.

Любые попытки бросить это дело были безуспешны. Систематическое употребление продолжалось с 1999 по 2005 год, а затем начались проблемы с законом:

«В отношении меня завели уголовное дело, и я отсидел три года. После этого мировоззрение слегка изменилось, но я все равно вернулся к употреблению и алкоголю. Затем я попал за решетку еще раз. После освобождения на меня вышли друзья, с которыми я отбывал свой первый срок, попросили помочь им "в одном деле". А мне тогда стыдно и страшно было отказать, поэтому я согласился. "На деле" меня поймали оперативники, и я снова "уехал" на три года за хранение».

После освобождения Алексею казалось, что жизнь только-только начала налаживаться: появились работа, отношения и цели. Но в планы снова вмешались наркотики:

«В 2014 году я освободился, отошел от наркотиков, перешел на алкоголь. В этот же период встретил свою будущую жену, мы начали жить вместе, дал ее ребенку свои фамилию и отчество. Мы расписались, у нас родилась дочь. Тогда моя жизнь обрела новые краски, и я стал чувствовать себя счастливее. Но все равно алкоголь присутствовал. И легкие наркотики иногда тоже. В какой-то момент я почувствовал, что алкоголь мне мешает жить, и решил отказаться от него самостоятельно, даже курить перестал. Оставил только легкие наркотики, считая, что они не такие вредные. Но ошибся. Это все отражалось на моей семье, супруга начала замечать. Мы постоянно ругались, я пропадал в гаражах с друзьями. Тогда у меня появилось осознание того, что я не могу жить без наркотиков. В какой-то момент я сорвался и позволил себе выпить и алкоголь, веря, что не привяжусь к нему снова. Но все это переросло в запой».

Затем проблемы стали нарастать, что еще больше усугубляло зависимость:

«Я чувствовал, что не справляюсь с работой. Уволился, у меня начались проблемы в семье — постоянные ссоры с женой, ревность. Я ее считал виновной в том, что снова начал выпивать. Из-за этого пил еще больше. Я не мог пережить болезненные чувства без алкоголя».

Как лечат людей в рехабе Фото: Вечерняя Москва

Лечение в наркологических отделениях открытого типа не дали результата. Все начиналось сначала и стало замкнутым кругом, из которого Алексею не удавалось выйти.

«Параллельно с этим у меня заподозрили онкологию, что помогало мне какое-то время скрывать свое нежелание идти в терапию. После обследований, диагноз не подтвердился. Мне поставили диагноз "артрит". Он прогрессировал очень быстро, и вскоре я уже не мог вставать с кровати. В итоге от меня ушла жена, я потерял доверие детей, переехал жить к матери, которая тоже не могла на меня смотреть. Я причинял ей боль моральную и физическую, из-за чего она желала мне смерти, в открытую говоря: "Да чтоб ты умер где-нибудь на трассе". Она постоянно вызывала полицию. Так как я брал постоянно кредиты на ремонт и машину, пока жил с женой, долги нарастали, капали проценты, а платить было нечем. Тогда я думал, что "все вокруг плохие и не помогают мне"».

За полтора года такого употребления, как признается сам Алексей, у него стерлись все моральные границы:

«Я начал воровать алкоголь, стал употреблять с кем попало, просил денег в долг, но мне уже никто не давал. У меня росли долги по алиментам, мать и другие родственники отвернулись от меня. Я чувствовал себя так одиноко... Так как у меня не было денег на алкоголь, а жить без него я не мог, то пил пузырьками корвалол, чтобы засыпать "в коме". И когда я впал в отчаяние и начал думать о смерти, словно чудо, мне снова позвонил приятель и напомнил про клинику. И я согласился, потому что понял: мне уже ничего не помогает. Хотя сейчас мне кажется, что я согласился, потому что был пьян».

Стадия отрицания, которая возникает у всех оказавшихся в клинике, быстро в истории Алексея сменилась на стадию принятия:

«Ко мне достаточно быстро пришло понимание того, что это мой последний шанс на жизнь, поэтому стоит довериться. Недавно было восемь месяцев как я здесь. И за это время были периоды сопротивления, когда я пытался ограничить свое пребывание. Говорил, что уеду и завершу программу дома. Но психолог рекомендовала остаться».

Как происходит возвращение к обычной жизни

Вернуться в мир, где все «соблазны» снова в свободном доступе, довольно сложно для людей, которые только справились с проблемой. На этот случай предусмотрены постлечебные программы: к людям прикрепляют «спонсора» — человека, который находится на связи с зависимым в режиме 24/7. В случае желания сорваться можно обсудить это со своим доверенным лицом и найти способы побороть навязчивое чувство.

Также на этапе постлечебной программы в клинике терапевтический состав показывает пациентам, как можно жить после зависимости.

«Предусмотрены различные культурные мероприятия: походы в музей, на выставки, экскурсии, в театры или кино. Это делается для того, чтобы напомнить людям о радостях обыденной жизни, показать, что в повседневности есть чем заняться и без запрещенных веществ», — пояснила консультант Алина.

В клинике также предусмотрена и «срывная программа», которая снова возвращает к человеку желание жить трезво.

«У нас есть и "срывные программы" — когда к нам заезжают ребята, прошедшие курс реабилитации. Мы выясняем причины срыва и то, что не получилось усвоить в ходе программы. Заново взращиваем ценности», — рассказала консультант.

В конце разговора Алина, кстати, тоже призналась, что сама приходила курс лечения от алкоголизма в этой клинике и желания вернуться в прошлую жизнь у нее никогда не возникало с того момента. Она намеренно осталась работать в центре, потому что возникло желание помогать другим. К тому же одно из негласных правил центра — «зависимый зависимого всегда поймет лучше, чем здоровый». После успешно пройденной программы у «бывших» зависимых есть шанс самим стать консультантом в центре и помогать другим.

Наркотики могут быть опасны для жизни не только самого зависимого, но и для его близких и просто окружающих людей. 16 апреля в Воронеже арестовали мать, которая на три дня заперла в квартире трехлетнюю дочь без еды и воды. Истощенная девочка смогла забраться на подоконник и позвать на помощь прохожих. Как оказалось, мать ушла из дома в поиске новой дозы. Теперь матери грозит срок за покушение на убийство собственной дочки. Как девочке удалось выжить в таких условиях, разбиралась «ВМ».