Россиянам с хорошим здоровьем предложили давать налоговые вычеты

Депутаты от "Новых людей" Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами. Такой запрос они направили в Минздрав.

Авторы обращения просят министерство рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, чьи результаты диспансеризации оказались хорошими.

Под таковыми предлагается понимать отсутствие признаков вредных привычек (табакокурение, злоупотребление алкоголем и т.д.), ожирения и других факторов риска, а также показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям. Имеются в виду сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Такой вычет, по оценке авторов письма, станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек. Кроме того, мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет более раннего выявления заболеваний и их эффективного лечения на начальных стадиях, что сократит бюджетные расходы на лечение запущенных случаев.

Предлагается установить размер налогового вычета в объеме, эквивалентном половине суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), уплачиваемых работодателем за гражданина в течение года, но не менее 15 тысяч рублей. Например, при средней заработной плате в 60 тыс. рублей в месяц после уплаты НДФЛ и страховых выплат половина годового взноса в систему ОМС составит 26 тыс. рублей в год.

Депутаты предлагают министру Михаилу Мурашко оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае поддержки, совместно с профильными органами исполнительной власти ее реализовать.

Депутаты не согласны с тем, что граждане, ведущие здоровый образ жизни и практически не обращающиеся за медицинской помощью в государственные учреждения, должны в полном объеме уплачивать налоги, значительная часть которых направляется на финансирование системы здравоохранения.