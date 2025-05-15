Терапевт высказалась об ИИ в медицине

Терапевт Снежана Бровкина: ИИ не конкурент врача, а его помощник
Гвоздем проходившего во Флоренции Европейского медицинского конгресса внутренних болезней, в котором участвовали более двух тысяч врачей из 82 стран, стало применение искусственного интеллекта в медицине. Об этом "РГ" рассказала участник форума терапевт и эндокринолог из Ростова-на Дону Снежана Бровкина.
Снежана Сергеевна, давайте ответим на простой вопрос: зачем нейросеть врачу?
Снежана Бровкина: Первое и очевидное. Все мечтают отдать рутинную работу машине, а творческую - оставить человеку. Как сейчас происходит прием? Врач должен провести осмотр пациента, выслушать его жалобы, проявить сочувствие. А еще он переписывает результаты анализов с листа в компьютер, печатает протокол консультации, разрываясь между пациентом и монитором. При этом к каждому его слову могут придраться и начальство, и страховая компания, и сам пациент. Работа с документами и серьезный моральный прессинг приводят к быстрому выгоранию медика. Сейчас в передовых клиниках ИИ вместе с доктором проводит прием пациента, вносит всю информацию в протокол, а врач ее проверяет. А в ближайшей перспективе нейросеть сможет даже подсказать врачу вопрос, который он должен задать пациенту исходя из услышанного разговора.
А нейросеть как-то контролирует работу врача?
Снежана Бровкина: Пока нет, но это наше ближайшее будущее. А вот работу администраторов клиники ИИ оценивает давно. Элементарный пример - общение администратора с клиентом. Руководитель не может прослушать многие часы разговоров, а ИИ не только прослушает, но и заметит, когда что-то пошло не так. Но бывает, и врачу приходится доказывать, что больной был некорректен. Вообще ИИ не конкурент и не надсмотрщик, это наш помощник, а может быть, и адвокат. Искусственный интеллект не конкурент врача, не надсмотрщик, не адвокат, а его помощник
А какие-то сугубо медицинские задачи ИИ уже способен решить?
Снежана Бровкина: Это отдельное огромное поле. Представьте, молодой рентгенолог оценивает результаты компьютерной томографии. Его опыт невелик, он описал лишь несколько тысяч снимков. А ИИ обучен на основе 100 тысяч и более снимков. Конечно, он с большей вероятностью заметит на них изменения и точнее их опишет. Сегодня нейросети для анализа снимков КТ, МРТ и УЗИ внедряются уже не только в коммерческих учреждениях, но и в государственной медицине. Некоторые клиники предлагают пациентам описание нейросети как второе мнение. ИИ помогает выявлять рак легких, инсульты и патологии сердца точнее. На конгрессе итальянцы рассказали об очень перспективном исследовании. У них был пациент, которому никак не могли поставить диагноз. Ученые взяли сотни цитокинов (маркеры патологических процессов) и научили ИИ видеть характерные изменения, свойственные для разных диагнозов. Он составил "цитокиновый портрет" больного и подсказал, что у него неполный синдром Шницлера. Потом медики догадку нейросети подтвердили. Пока это единичные исследования, в практику они войдут нескоро - слишком дорого. Но сам факт, что в сложной клинической ситуации ИИ помог установить диагноз, вселяет надежду. Ведь человек просто не может сопоставить несколько сотен цитокинов, не удерживает в голове столько информации, не выявляет закономерности и связи. Мы не складываем эти пазлы. А для ИИ анализ больших данных - задача вполне посильная. Когда-нибудь такая медицина станет повседневностью, пусть и не в ближайшее время.
Разве ИИ не ошибается?
Снежана Бровкина: Ошибается. Более того, придумывает несуществующую информацию, ссылается на научные данные, которых нет в действительности. Квалификация врача, занимающегося этими вопросами, должна быть очень высокой, чтобы отличить правдивый факт от вымысла ИИ.
Правда, что пациенты уже считают ИИ добрее врача-человека?
Снежана Бровкина: Есть исследование, в котором сравнили общение пациента с врачами и нейросетью. Выяснилось, что больные действительно считали ИИ эмпатичнее врачей. Когда робот говорит "я вас понимаю", - это уже не фраза из фантастики. Он не грубит, не устает, не осуждает и даже не просит премию. А вот человек по всем этим параметрам бывает грешен.
И все же давайте уточним. Мы все еще находимся на рубеже, когда ИИ вот-вот прочно войдет в медицину, или только к нему приближаемся?
Снежана Бровкина: Мы этот рубеж уже перешагнули. Стадию отрицания прошли, сейчас стадия сомнений. Рядовые доктора еще сопротивляются, боятся, что нейросеть их заменит. Скепсис со стороны части медицинского сообщества есть. Но все больше людей понимают, что в скором времени мы научимся применять ИИ виртуозно, и огромное количество процессов будет завязано именно на нейросети. Врач, умеющий пользоваться нейросетью, будет на порядок сильнее врача, не научившегося это делать.