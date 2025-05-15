Терапевт высказалась об ИИ в медицине

Гвоздем проходившего во Флоренции Европейского медицинского конгресса внутренних болезней, в котором участвовали более двух тысяч врачей из 82 стран, стало применение искусственного интеллекта в медицине. Об этом "РГ" рассказала участник форума терапевт и эндокринолог из Ростова-на Дону Снежана Бровкина.

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Снежана Сергеевна, давайте ответим на простой вопрос: зачем нейросеть врачу?

Снежана Бровкина: Первое и очевидное. Все мечтают отдать рутинную работу машине, а творческую - оставить человеку. Как сейчас происходит прием? Врач должен провести осмотр пациента, выслушать его жалобы, проявить сочувствие. А еще он переписывает результаты анализов с листа в компьютер, печатает протокол консультации, разрываясь между пациентом и монитором. При этом к каждому его слову могут придраться и начальство, и страховая компания, и сам пациент. Работа с документами и серьезный моральный прессинг приводят к быстрому выгоранию медика. Сейчас в передовых клиниках ИИ вместе с доктором проводит прием пациента, вносит всю информацию в протокол, а врач ее проверяет. А в ближайшей перспективе нейросеть сможет даже подсказать врачу вопрос, который он должен задать пациенту исходя из услышанного разговора.

А нейросеть как-то контролирует работу врача?

Снежана Бровкина: Пока нет, но это наше ближайшее будущее. А вот работу администраторов клиники ИИ оценивает давно. Элементарный пример - общение администратора с клиентом. Руководитель не может прослушать многие часы разговоров, а ИИ не только прослушает, но и заметит, когда что-то пошло не так. Но бывает, и врачу приходится доказывать, что больной был некорректен. Вообще ИИ не конкурент и не надсмотрщик, это наш помощник, а может быть, и адвокат. Искусственный интеллект не конкурент врача, не надсмотрщик, не адвокат, а его помощник

А какие-то сугубо медицинские задачи ИИ уже способен решить?

Снежана Бровкина: Это отдельное огромное поле. Представьте, молодой рентгенолог оценивает результаты компьютерной томографии. Его опыт невелик, он описал лишь несколько тысяч снимков. А ИИ обучен на основе 100 тысяч и более снимков. Конечно, он с большей вероятностью заметит на них изменения и точнее их опишет. Сегодня нейросети для анализа снимков КТ, МРТ и УЗИ внедряются уже не только в коммерческих учреждениях, но и в государственной медицине. Некоторые клиники предлагают пациентам описание нейросети как второе мнение. ИИ помогает выявлять рак легких, инсульты и патологии сердца точнее. На конгрессе итальянцы рассказали об очень перспективном исследовании. У них был пациент, которому никак не могли поставить диагноз. Ученые взяли сотни цитокинов (маркеры патологических процессов) и научили ИИ видеть характерные изменения, свойственные для разных диагнозов. Он составил "цитокиновый портрет" больного и подсказал, что у него неполный синдром Шницлера. Потом медики догадку нейросети подтвердили. Пока это единичные исследования, в практику они войдут нескоро - слишком дорого. Но сам факт, что в сложной клинической ситуации ИИ помог установить диагноз, вселяет надежду. Ведь человек просто не может сопоставить несколько сотен цитокинов, не удерживает в голове столько информации, не выявляет закономерности и связи. Мы не складываем эти пазлы. А для ИИ анализ больших данных - задача вполне посильная. Когда-нибудь такая медицина станет повседневностью, пусть и не в ближайшее время.

Разве ИИ не ошибается?

Снежана Бровкина: Ошибается. Более того, придумывает несуществующую информацию, ссылается на научные данные, которых нет в действительности. Квалификация врача, занимающегося этими вопросами, должна быть очень высокой, чтобы отличить правдивый факт от вымысла ИИ.

Правда, что пациенты уже считают ИИ добрее врача-человека?

Снежана Бровкина: Есть исследование, в котором сравнили общение пациента с врачами и нейросетью. Выяснилось, что больные действительно считали ИИ эмпатичнее врачей. Когда робот говорит "я вас понимаю", - это уже не фраза из фантастики. Он не грубит, не устает, не осуждает и даже не просит премию. А вот человек по всем этим параметрам бывает грешен.

И все же давайте уточним. Мы все еще находимся на рубеже, когда ИИ вот-вот прочно войдет в медицину, или только к нему приближаемся?