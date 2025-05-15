В России создается гериатрическая служба помощи

Поводом нынешней встречи с Александром Григорьевичем Румянцевым стал прошедший на этой неделе Первый форум "Технологии долголетия". А более конкретно, преподнесенный академиком подарок: первый том фундаментального руководства "Старение и долголетие человека". Да, выпуск руководства приурочен к форуму. Но не только поэтому явно актуален. Сейчас, как никогда прежде, заявляет о себе мода на долголетие. Но как жить долго? Недаром же говорят: старость - не радость. Радость и долголетие - вещи несовместимые? Не случайно книгу подарил именно Александр Григорьевич. Почти 5 лет он - известный в мире врач, организатор здравоохранения - но и депутат Государственной Думы. Один пример. Став депутатом, он организовал рабочую группу при Комитете по медицинскому обеспечению людей старшего возраста. Хотя казалось бы…

Академика Румянцева знаю давно. Познакомились мы в ту пору, когда острейшей проблемой было лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Не открою тайну, известно каждому, кто причастен к лечению онкологических заболеваний, что появление ныне всемирно известного онкологического центра имени Димы Рогачева состоялось в том числе, а может быть главным образом, благодаря усилиям Александра Григорьевича. И в наши дни его авторитет в детской онкологии несомненен. И вдруг… старение. Да, мы все родом из детства. Какое детство - такая и старость? Нередко страдающие онкологией дети становятся долгожителями.

Александр Румянцев: К сожалению, далеко не все и не всегда. Да, мы родом из детства. В детстве закладываются многие слагаемые будущего долголетия. Но вот сколько именно человек проживет? Сейчас в мире самая большая продолжительность жизни в Японии и Китае. Почему? Боюсь, на этот вопрос еще никто не ответил полностью, потому что тут много слагаемых. А вот язык цифр. В Японии женщины живут 87 лет, мужчины - 82 года. Общая средняя продолжительность жизни в Китае - 79 лет. В России - 72 года. Объяснять, почему мужчины живут меньше женщин, мы здесь не будем, поскольку точного ответа на этот вопрос в мире нигде нет.

Может, женщины живут дольше потому, что представители сильного пола больше любят лежать на диване и смотреть телевизор, а слабый пол в это время "колотится" по хозяйству, готовит, моет, убирает, да еще и детьми занимается? Старо как мир: труд сделал человека.

Александр Румянцев: Здесь уместно сказать, что в Китае, например, только госслужащие имеют пенсионное обеспечение. Старость всех остальных должны обеспечить дети. После выхода на пенсию человек не должен быть обузой ни для себя, ни для других

Была в Китае, но не знала, что там все дети так любят родителей, что содержат их до глубокой старости.

Александр Румянцев: О любви не могу говорить. А вот о том, что такая не просто традиция, а закономерность в Китае есть, и она срабатывает, - это великолепно.

Зарубежные традиции важны, но вот вам, депутату Госдумы, задам неприятный вопрос: могут российские пожилые родители уйти на пенсию и рассчитывать на то, что дети обеспечат их в старости?

Александр Румянцев: Увы, так ответить я не могу, хотя очень хотелось бы. Тем более что в нашей Конституции прописана ответственность детей за родителей. В том числе за обеспечение их в старости.

Тогда, депутат Румянцев, объясните, почему столь часто рассматриваются иски родителей к детям, детей к родителям? В том числе и по вопросам элементарного содержания. Мы разучились любить друг друга? Мы перестали быть добрыми? Когда-то великий Александр Солженицын сказал: "Главное - неучастие во зле". Но многие и молодые люди, и люди преклонного возраста участвуют во зле, нарушают святое правило. Как быть?

Александр Румянцев: Вопрос на засыпку, и не только для депутата. Очевидна лишь необходимость создавать достойное качество жизни человека любого возраста. И это не роскошь, а необходимое условие развития общества в эпоху демографических изменений. Подчеркиваю: любого возраста. Хочу напомнить, что почти 100 лет назад - в 1930 году - в СССР впервые в мире была создана беспрецедентная система охраны материнства, младенчества и детства. Появились родильные дома, детские поликлиники, детские больницы, затем перинатальные центры и так далее. Началась подготовка специалистов-педиатров, а потом неонатологов и специализированной педиатрической помощи. Результат? Снижение младенческой смертности до уровня 4 на 1000 детей, родившихся живыми. Тут мы на уровне лучших мировых показателей. А вот дальше…

Дальше -тишина?

Александр Румянцев: Не совсем так. Старение - это не просто вызов, это стимул развития специализированной медицины. Например, в Юго-Западном округе Москвы, где проживают 1,5 миллиона человек, 35 процентов - люди старше 60-65 лет. Их сегодня больше, чем детей. Почему? Да потому что в этом округе 25 научных центров, 5 университетов. Там живут семьи 9 из 11 наших нобелевских лауреатов. В округе много различных научных и творческих организаций, сотрудники которых востребованы. И они не торопятся уходить на пенсию, а продолжают работать. Но это же не правило! К сожалению, во многих из нас, можно сказать, вшито стремление оставить работу, уйти на пенсию. Все еще популярны детские сказки, в которых главные герои сидят на печи и ничего не делают. Часто слышим: уйду на пенсию, отдохну. Отдыхать вредно?

Александр Румянцев: По большому счету вредно. Отдыхать нужно, переключаясь с одной работы на другую.

Вам хорошо говорить, вы в медицине. В нее сейчас приходят новые технологии. И пожилые врачи, медсестры нередко вместо того, чтобы уйти на пенсию, начинают осваивать искусственный интеллект, робототехнику…

Александр Румянцев: Тут нет ничего удивительного! Вот я, академик со всеми медицинскими титулами и регалиями, обязан раз в пять лет сдать экзамен, чтобы получить допуск к профессии. Но такого, к сожалению, нет у других специалистов.

Нет сегодня и завтра не появится? Как же им быть? В сфере долголетия не переоценить роль медицинской поддержки людей в возрасте. Однако жалоб на медицинскую службу больше именно от возрастных пациентов. Сегодня в интернете информации, грубо говоря, на каждый чих. И люди в возрасте, у которых много свободного времени, становятся ее потребителями: знают, где лечиться, как лечиться, какие таблетки принимать. И если врач не идет на поводу у такого пациента, значит, врач плохой. Сейчас особенно необходимо единство усилий врачей, ученых, властей, всего общества.

Александр Румянцев: Продолжу: только так можно сделать старшее поколение счастливым и здоровым.

Александр Григорьевич, вы рассказали о создании педиатрической службы в стране. Педиатров готовят на специальных факультетах. Более того, не без оснований считается, что взрослый у педиатра лечиться может, а вот ребенку врач общей практики не всегда поможет. Но здоровье человека в возрасте куда сложнее. Тут нередко букет разных болячек - самых примитивных и самых сложных. А есть у нас гериатрическая служба для пожилых?

Александр Румянцев: Пока нет. Она начинает развиваться. Геронтология стала системным элементом государственной политики. В нынешнем году запущены национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и " Новые технологии сбережения здоровья". Геронтология развивается на междисциплинарном и межведомственном уровнях, охватывая не только медицинские, но и биологические, социальные, экономические и этические аспекты. Появились такие направления, как долговременный уход, патронажная служба, программа профилактики падений и переломов, борьба с деменцией. Внедрены новые клинические рекомендации и образовательные модули по старческой астении, остеопорозу, когнитивным расстройствам. Цель - увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году. Что касается самой гериатрической службы, то цифры пока скромные: на всю страну 8500 гериатрических коек и 1500 гериатрических кабинетов.

И наверняка выпускников медицинских вузов этого года в гериатрию не направят?

Александр Румянцев: Не направят, потому что для них нет рабочих мест. Начинать нужно с первичной медико-санитарной помощи, подготовки специалистов на ФАПах. Гериатрическая служба, без преувеличения, должна не только быть обозначена, но и действовать.

Причем действовать не узко по больному месту. Возраст, возрастные изменения, приспособленность к окружающей среде и так далее. Вот для детишек и детские площадки, и удобные качели. А когда перед магазином стоит пожилая женщина, у которой нет сил одолеть три ступеньки... А одиночество, когда телефон перестает звонить и в дверь не постучат. Один из самых страшных моментов в жизни. Многим помогают современные технологии. Кстати, общение с Алисой - тоже нюанс продолжительности жизни. Но все-таки почему с одним человеком стараются дружить, а с другим нет? Нужно быть интересным, востребованным? Этому нельзя научить? Это не дело медиков? Однако педиатрия учит детей общению.

Александр Румянцев: Есть опасение, что эти ваши слова могут воспринять как намек: дескать, старики впадают в детство… Впадают в возраст. И очень важно научиться, сделать практикой их профессиональное обслуживание. В том числе, а может, в первую очередь, созданием надежной гериатрической службы.

Кстати, искусственный интеллект продлит нам жизнь?

Александр Румянцев: Думаю, что нет. Другое дело - его использование. Но в медицине, я убежден, даже в престарелом возрасте человек будет требовать, чтобы его оперировал хирург, а не искусственный интеллект. Современные научные достижения позволяют сделать старение управляемым, существенно продлить жизнь людей. Важно подчеркнуть, что после выхода на пенсию человек не должен быть обузой ни для себя, ни для других. Кстати, замечено, что в это время близкие люди по разным причинам расходятся в разные комнаты. Как к этому относиться? Как себя вести? Подсказать, научить должен врач.

На ваш взгляд, врачи любят возрастных пациентов?

Александр Румянцев: Врач должен любить предмет.

Предмет? Какое оскорбительное в данном контексте слово!