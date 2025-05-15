Названы три болезни, которых не существует

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Екатерина Кудина назвала три болезни, которых не существует.

В интервью aif.ru она подчеркнула, что некоторые диагнозы, широко используемые в повседневной речи, не всегда корректны с медицинской точки зрения. Это может вводить пациентов в заблуждение.

Так, по её словам, в Международной классификации болезней (МКБ-10) вместо «ангины» используется термин «тонзиллофарингит».

Также в этот список входит «остеохондроз» — распространённый диагноз, который в МКБ-10 означает не просто боль в спине, а конкретные изменения позвоночника. При этом боли в спине могут иметь разные причины, и самолечение (массаж, мануальная терапия, йога) без точного диагноза может быть опасно, предупредила эксперт.

Кроме того, не существует «дисбактериоза». Вместо него врачи используют термин «синдром избыточного бактериального роста», который кодируется как «другое заболевание кишечника». При этом сам по себе этот синдром обычно вторичен и может маскировать более серьёзное заболевание, уточнила Кудина.

Ранее дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT развеяла распространённые мифы и поделилась, как отличить меланому от безобидной родинки.