Врач предупредил об опасном свойстве артериальной гипертензии

Измерять артериальное давление нужно даже при отсутствии жалоб и диагностированных заболеваний, считает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. Причину обязательных профилактических проверок она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно. Она уточнила, что изредка могут появляться неспецифические проявления болезни, такие как головные боли, головокружение или одышка при физической активности. Терапевт подчеркнула, что, даже если в целом человек чувствует себя хорошо, скачки артериального давления могут приводить к развитию инсульта или инфаркту миокарда. Кроме того, негативное влияние оказывается на глаза, почки и аорту.

«В группе повышенного риска находятся люди с ожирением; низким уровнем физической активности; высоким потреблением соленой, жареной, жирной пищи; вредными привычками, среди которых курение, прием алкогольных напитков; у которых есть родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — Анастасия Стольная, врач-терапевт.

Стольная отметила, что гипертоническая болезнь может появиться и на фоне других заболеваний. Среди них она выделила патологии почек, эндокринные нарушения, например, феохромацитома, синдром обструктивного апноэ сна или прием некоторых лекарственных препаратов, например глюкокортикостероидов.

Врач рекомендовала после 18 лет регулярно измерять артериальное давление в условиях медицинской организации, например, раз в год во время диспансеризации. Чтобы результаты были точными, она предложила перед исследованием отдохнуть пять минут, за 30 минут не пить напитки с кофеином, а во время измерения принять правильное положение тела — сесть так, чтобы обе стопы располагались на полу, плечо с манжетой должно быть на уровне сердца, а спина и рука с манжетой расслаблены; не рекомендуется при измерении давления разговаривать.

Ранее диетолог Джессика Хиггенс назвала фрукт, который снижает артериальное давление и холестерин. По ее словам, гипертоникам полезно добавить в рацион манго.