Хирурги впервые успешно провели сложнейшую операцию на сердце

В Новосибирске впервые успешно выполнена уникальная операция на сердце, объединившая аортокоронарное шунтирование и реконструкцию аневризмы левого желудочка.

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Информацию предоставили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Хирурги провели вмешательство через небольшой разрез между ребрами, всего 8 сантиметров. Пациентом стал 63-летний мужчина из Омска, страдающий от коронарной болезни и аневризмы сердца. Операция была проведена на работающем сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения.

Как пояснил сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Хван, малая инвазивность требует повышенной аккуратности и времени, но позволяет пациенту быстрее восстановиться. Уже на следующий день после хирургического вмешательства пациент может подниматься и ходить, что уменьшает риск возникновения осложнений.

Ранее мы писали, что в Новосибирскую область прибыло почти 2 000 мигрантов за первые два месяца 2025 года. Также в Новосибирской области отмечен рост цен на репелленты.