Передовой препарат для лечения рака носоглотки стал доступен в России

В Россию поступила первая партия оригинального инновационного препарата на основе моноклонального тела камрелизумаб. Лекарство, разработанное в Китае, зарегистрировано в нашей стране в ноябре 2024 года.

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Оно предназначено для иммунотерапии рака носоглотки и пищевода. По свидетельству специалистов, результаты клинических исследований говорят о прорыве в лечении рака носоглотки. До сих пор таких больных лечили с помощью химиотерапии, и в течение года после постановки диагноза умирал каждый второй пациент (45%).

Моноклональное антитело камрелизумаб стимулирует противоопухолевый иммунитет - организм больного начинает справляться с новообразованием. При этом онкопрепараты на основе моноклональных тел намного менее токсичны по сравнению с химиотерапией и вызывают меньше побочных эффектов.

"Внедрение в клиническую практику современных препаратов для лечения онкологических заболеваний, таких как камрелизумаб, - это уникальная возможность продлить и повысить качество жизни пациентов. Мы стремимся обеспечивать россиян новыми биофармацевтическими решениями, которые позволяют значительно улучшить результаты лечения при сравнительной экономической доступности", - рассказал президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.

Российская компания в партнерстве с китайским производителем обеспечивает наших пациентов новым лекарством, а на следующем этапе сотрудничества планируется запуск камрелизумаба на площадке в России.

Справка "РГ"

Согласно исследованию CAPTAIN-1st, использование камрелизумаба достоверно увеличило показатели общей выживаемости онкопациентов, выживаемости без прогрессирования, в результате риск смерти уменьшился практически в два раза (на 49%).

Камрелизумаб в комбинации с гемцитабином и цисплатином уже включен в практические рекомендации Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) как наиболее предпочтительная схема первой линии терапии рака носоглотки и рака пищевода.

В терапии рака пищевода, который входит в четверку самых трудноизлечимых онкозаболеваний, применение комбинации камрелизумаба с химиотерапией уменьшило риск прогрессирования или смерти на 31% (по данным исследования ESCORT).