В Азии началась новая волна COVID-19

Новая волна заболеваемости COVID-19 началась в Азии, резкий рост случаев заражения отмечается в том числе в Гонконге и Сингапуре. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Число зараженных в регионе увеличивается на протяжении последних месяцев. Власти Гонконга и Сингапура призывают население пройти вакцинацию.

Сингапур готовится к новой волне коронавируса, отмечает Bloomberg.

Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Согласно ее данным, с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло число госпитализаций. Власти рекомендуют гражданам снова надеть маски.

Европейский суд накануне признал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии доказательств в скандальном деле о закупках вакцин против коронавируса.