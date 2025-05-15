Маленькая деталь на видео помогла спортсменке найти у себя рак

Бодибилдерша Кристина Анджели после очередных соревнований заметила на видео неприятную деталь и оказалась смертельно больна. Историю австралийки опубликовало издание Daily Mail.

© Lenta.ru

В своих социальных сетях Анджели опубликовала видео, сделанное два года назад во время соревнований, — в ролике отчетливо видна большая родинка возле уха.

«Она еще не знает, что эта родинка над ее ухом — рак», — подписала она публикацию.

Через несколько месяцев из эстетических соображений женщина решила удалить новообразование.

«Когда ее удаляли, врач сказал мне, что это рискованно, так как она находится рядом с крупным нервом. Я могла полностью потерять чувствительность левой стороны лица. Это было только начало...» — вспомнила она.

Исследования показали, что родинка была меланомой — самой опасной для жизни формой рака кожи. У Анджели диагностировали вторую стадию заболевания — распространиться на другие ткани оно не успело. Уже два года женщина живет в ремиссии, однако с таким диагнозом ей требуется регулярно проходить осмотр у онколога.

Ранее онколог и маммолог Фатима Тамаева призвала россиян минимизировать количество красного мяса в рационе. По ее словам, переизбыток этого продукта в рационе в несколько раз повышает риск развития рака.