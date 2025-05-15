Есть ли риск развития рака из-за купания в загрязненном мазутом море

Врач-методист ЦОЗиМП Анна Зорина рассказала о последствиях отдыха на пляжах, пострадавших после ЧП с танкерами в Керченском проливе. По словам медика, после контакта с мазутом может появиться не только раздражение кожи, но и развиться онкология.

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После инцидента с розливом мазута Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж в Анапе, а также девять пляжей в Темрюкском районе Кубани. Однако некоторые граждане решили не обращать внимание на запрет и периодически купаются в море, загрязненном нефтепродуктами.

Как отметила специалист краснодарского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЦОЗиМП), отдых в таких местах может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Особенно это опасно для детей и людей с хроническими недугами, передает ИА KrasnodarMedia.

– Прямой контакт с мазутом может вызвать раздражение кожи, дерматиты, экземы и аллергические реакции. Особенно чувствительны к этим веществам дети, у которых кожа тонкая и более восприимчивая, нежели у взрослых, – предупредила Зорина.

Также из-за испарений мазута можно получить ингаляционные отравления, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, кашлем и проблемами с дыханием. Если случайно проглотить загрязненную воду, то появляется риск диареи, тошноты и болей в животе.

Кроме того, в опасности оказывается иммунная система. Длительное воздействие веществ из мазута ослабляет ее. А из-за влияния канцерогенов, входящих в состав некоторых компонентов мазута, у человека может развиться рак.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что специалисты обнаружили новые выбросы мазута на трех участках побережья Анапы.