Минздрав рассказал об успехах в борьбе с туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в России с 2015 по 2024 год снизилась на 53,5%, при этом смертность от этого заболевания уменьшилась на 67,3%. Об этом говорится в говорится в материалах к коллегии "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ 2024.

"Заболеваемость и смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения): [на] 53,5% снизилась заболеваемость за период 2015-2024 годы [на] 67,3% снизилась смертность за период 2015-2024годы", - следует из данных, представленных в докладе.

Согласно документу, за этот период число случаев заболеваемости на 100 тысяч населения снизилось с 57,7 до 26,9, а смертей - с 9,2 до 3.

В Минздраве уточнили, что в прошлом году были утверждены новые клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых" и "Туберкулез у детей", также была осуществлена модернизация федерального регистра лиц, больных туберкулезом.