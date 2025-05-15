Эксперты заявили о росте больных скрытым диабетом

Диабет – тяжелое заболевание, которое без должного лечения ведет к печальным последствиям. Эксперты бьют тревогу, на сегодня заболевание выявлено у 589 млн человек, не знают о своем заболевании еще 250 млн человек.

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Диабет – заболевание, которое не дает о себе знать, пока состояние не ухудшится настолько, что потребует обращения к врачам.

Как отмечают специалисты Международной диабетической федерации, на сегодняшний день диабет выявлен у 589 млн человек в мире. Еще около 252 млн не знают о том, что больны. При этом ежегодно от болезни умирают 3,4 млн человек.

Эксперты считают, что основная проблема в диагностике диабета - это низкий уровень и доступность медицины. Например, три пациента из четырех, болеющих скрытой формой диабета, проживают в регионах с низким и средним уровнем дохода.

Специалисты настаивают, чтобы снизить заболеваемость диабетом нужно разработать программы для организации раннего выявления заболевания и своевременной помощи больным.

Ранее ученые доказали связь между диабетом и сладкими газировками.