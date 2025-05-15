К кому пациенты чаще всего обращаются по медстраховкам

Среднее число застрахованных по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) в компаниях малого и среднего бизнеса - от 30 до 130 человек. Среди самых распространенных причин обращений к врачам - боли в спине и шее, повышение артериального давления и гинекологические заболевания, показало исследование онлайн-страховой компании "Лучи" (есть у "РГ").

Чаще всего застрахованные обращаются к терапевтам, неврологам и гинекологам. При этом спрос на неврологов заметно растет - за год он увеличился почти на 60%. Число обращений к гинекологам за этот период выросло на 20%, к терапевтам - на 1%.

По прогнозу НКР, сборы в ДМС в этом году вырастут на 3,1% и составят 339 млрд рублей, заняв 9,2% в общей структуре страховых премий. За первый квартал 2025 года динамика в сегменте была такой же - 3,1%. Темпы роста классического ДМС, по оценкам аналитиков агентства, совпадут с величиной "медицинской инфляции" - ростом стоимости медицинских услуг и корректировкой цены страхового полиса. По мнению НКР, показатели 2024 года в сегменте ДМС были завышены из-за полисов, которые продавались для оформления кредитов. Такие полисы формально включаются в отчетность как ДМС, но по сути таковыми не являются. Объем таких полисов в 2024 году, по оценке аналитиков, составил более 50 млрд руб. (при общих сборах в сегменте в 328 млрд руб.).

Как ранее писала "РГ", банковский канал в 2024 году показал беспрецедентный прирост сборов по ДМС. Но участники рынка поясняли, что это связано не с ростом интереса людей к медицинским страховкам, а с проблемами регулирования продаж полисов личного страхования. В прошлом году ДМС стал наиболее удобной формой "страхового" продукта, который фактически безальтернативно продавался банками заемщикам.

В 2025 данные о ДМС будут реалистичнее отражать динамику классического страхования, полагают в НКР.