Назван простой тест, который может выявить скрытую опухоль мозга

Обнаружить серьёзные проблемы с мозгом можно с помощью простого действия. Об этом рассказал британский врач, известный в соцсетях под псевдонимом Medifectious.

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Для начала положите одну руку ладонью вверх. Затем быстро переворачивайте другую ладонь: вверх-вниз над первой рукой. После этого повторите движение другой рукой.

Неспособность выполнить упражнение может указывать на дисдиадохокинезию — нарушение координации, связанное с дисфункцией мозжечка. Эта часть мозга отвечает за движения, а её повреждение часто вызвано опухолями, рассеянным склерозом или другими неврологическими патологиями.

Эксперт отмечает, что наиболее распространёнными симптомами опухоли головного мозга являются головные боли, сонливость, рвота и проблемы со зрением, вызванные ростом опухоли, увеличивающим внутреннее давление в черепе. К другим признакам относятся изменения психики и поведения, слабость в одной стороне тела, а также проблемы со зрением и речью.