Медики вернули к полноценной жизни мужчину с двумя редкими заболеваниями

У 54-летнего пациента параллельно развивались две тяжелые патологии. Прогрессировали большая аневризма брюшной аорты и поврежденные тела поясничных позвонков. Последнее было последствием нарушения целостности тканей из-за разрушения кости, сообщает телеканал «Саратов 24».

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Мужчине провели сложную операцию на сердце, после которой он нуждался в восстановлении позвоночника. Для этого его направили в Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского медуниверситета.

Ведущие специалисты НИИТОН СГМУ Владислав Арсениевич, Сергей Лихачев, Сергей Степухович, Сергей Мизюров, Екатерина Дугина и Ольга Колесниченко провели пациенту сложнейшую двухэтапную реконструкцию поясничного отдела позвоночника установили полисегментарную транспедикулярную фиксацию, которая надежно стабилизировала костную ткань.

После восстановительного периода, который прошел для пациента без осложнений, медики провели обширную резекцию тел пострадавших позвонков. Затем установили опорный имплант из металла. Именно он помог восстановить целостность позвоночника и избежать возможных послеоперационных рисков.

Итог сложных и длительных операций полное избавление от болей и ощутимое улучшение состояния пациента. До вмешательств боль, которую он испытывал, достигала восьми баллов по визуальной аналоговой шкале. После полного курса реабилитации она исчезла без следа. Пациента выписали на амбулаторное долечивание.

Ранее стало известно, что хирурги Подмосковья спасли женщину с редкой патологией. Пациентке удалили огромную грыжу, из-за которой желудок сместился к левому лёгкому.