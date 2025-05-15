Министр рассказал, как часто в пандемию применялись отечественные препараты

Доля российских препаратов, применявшихся при пандемии новой коронавирусной инфекции, составляет 80%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Практически до 80% препаратов, которые мы использовали [в COVID-19], это были препараты отечественные", - рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

По его словам, в настоящее время в Россию поставляются препараты из многих стран, в том числе из стран БРИКС, Европы, США. Мурашко при этом подчеркнул, что, поддерживая отечественный фармацевтический рынок, появляется возможность обеспечивать доступ к препаратам для льготированных категорий пациентов, в том числе с редкими орфанными заболеваниями. Министр добавил, что в стране действует система маркировки, которая позволяет держать рынок максимально прозрачным с качественными препаратами, а также поддерживать контроль за производством.