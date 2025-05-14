Терапевт предупредил, на что может указывать выпирающий живот

Терапевт Юлия Этлис рассказала о серьезных заболеваниях, которые провоцируют выпирающий живот. Их она назвала россиянам в беседе с Пятым каналом.

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Как объяснила Этлис, выпирающий живот может сигнализировать об инсулинорезистентности. Эта патология связана с появлением висцерального жира, повышающего риск развития инфарктов и инсультов — заболеваний, наиболее часто приводящих к ранней смерти, предупредила она.

Кроме того, по словам врача, выпирающий живот может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Например, нарушение бактериального баланса в кишечнике может привести к различным аутоиммунным реакциям. В заключение Этлис посоветовала при наличии подобной проблемы проверить гормоны и исправить осанку, если она нарушена.

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