Врач ответил, почему рекомендации не должны быть законом

У специалистов не всегда получается строго следовать предписаниям.

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Они должны адаптировать курс лечения индивидуально для каждого пациента. Такое мнение врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Никакие клинические рекомендации не являются законом, как это происходит в Российской Федерации. Потому что эти рекомендации как суть не могут быть законом. В них написано, некоторым пациентам можно делать то-то, а некоторым можно делать другое. Это может быть законом? Конечно, такая формулировка для закона не годится. Попытки сделать из рекомендаций закон изначально дурацкие, неправильные. Теперь Минздрав шаг за шагом будет от этого отступать, спотыкаясь на собственных оставленных граблях. Рекомендации есть, ими весь мир пользуется. Они не должны быть законом. Врач должен к рекомендациям относиться немножко творчески. Потому что он знает, из чего они сделаны, каким образом они сделаны, какой пациент под них подходит, а какой пациент не подходит. Если Минздрав перестанет лезть в работу врача своими грязными руками, всем станет от этого легче — и нашим пациентам, и врачам».

Ранее в Минздраве РФ предложили не наказывать врачей за отклонение от клинических рекомендаций. Поправки к закону о биологической безопасности направлены в Госдуму, передаёт «Парламентская газета».

Ведомство предложило закрепить официально, что клинические рекомендации не служат инструментом государственного контроля, а служат основой для оценки качества медпомощи. Также Минздрав подготовил проект приказа о порядке их применения в 2025 году.