Эксперт оценил эффективность реабилитации родителей без разлуки с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила эффективность программ реабилитации от алкогольной, наркотической зависимости без разлучения родителей с детьми. Для распространения этой практики был запущен конкурс грантов, на который подано свыше 350 заявок для открытия кризисных центров для семей с детьми, сообщила она в Калуге на Всероссийском обучающем семинаре-совещании "Стратегия семьесбережения: современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью".

© РИА Новости

«Это очень мощная мотивация родителей, когда он понимает, ради чего это делается - возникает стойкая ремиссия. Еще так мы не наносим травму ребенку, потому что он не попадает в соцучреждение», — сказала Львова-Белова.

По ее словам, самая современная практика к решению проблемы зависимостей - это прохождение реабилитации вместе с детьми. Так, например, был запущен конкурс грантов для открытия кризисных центров для семей с детьми без разлучения, куда подано свыше 350 заявок.

Львова-Белова отметила, что необходимо подготовить и предоставить регионам рекомендации по порядку оказания помощи родителям с зависимостями с учетом профилактики социального сиротства.

«За эту тему вместе со своей командой я буду биться до конца. Я абсолютно уверена, что мы сможем добиться того, чтобы семьи с зависимостями смогли с этим справиться и дальше воспитывать своих детей», — добавила Львова-Белова, подчеркнув, что о конкретных решениях проблемы обязательно будет доложено главе государства Владимиру Путину.

По словам губернатора Владислава Шапши, необходимо оказывать помощь, искать формы поддержки семей с зависимостями.