Как обезопасить себя перед посещением экзотических стран

Помимо прививок, которые в России включены в национальный календарь, существуют вакцины, которые необходимо использовать жителям ряда регионов и стран.

Поэтому перед поездкой в другую страну инфекционист Владимир Неронов посоветовал узнать у врача, какие прививки нужны для въезда в регион.

В разговоре с «Известиями» Неронов уточнил, если речь идет об Африке или Латинской Америке, потребуют сертификат о вакцинации от желтой лихорадки.

Менингококковая инфекция распространена в Саудовской Аравии и странах Африки, а клещевой энцефалит — в Сибири, на Урале и в некоторых европейских регионах.

Говоря о брюшном тифе, холере и гепатите А, Неронов напомнил, что заболевания распространены в странах, где местное население не отличается любовью к гигиене. При этом он подчеркнул, что вакцинация снижает риск заражения, но не отменяет правила мыть руки с мылом, пить бутилированную воду и питаться в проверенных местах.

«Планируя поездку, уточните требования страны назначения и проконсультируйтесь с врачом. Некоторые прививки требуют времени для выработки иммунитета», — добавил инфекционист.

Ранее специалист рассказал, с чем связан риск распространения лихорадки западного Нила. Также россиян предупредили о пике заболеваемости данной болезнью.