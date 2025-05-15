Ростех запустит серийное производство 40 новых медизделий к 2030 году

Госкорпорация «Ростех» объявила о планах значительно расширить свое присутствие на рынке медицинских изделий. К 2030 году компания намерена запустить серийное производство более 40 новых типов медицинского оборудования. Ожидаемые инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей.

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Ростех ставит перед собой цель увеличить объемы производства продукции для здравоохранения и снизить зависимость от импорта. Это также поможет укрепить технологический суверенитет в сфере медицинских технологий.

На форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет в Москве с 14 по 16 мая, «Ростех» представит более 30 новых разработок. Среди них будут такие устройства, как аппараты ИВЛ, медицинский комплекс для малоинвазивной хирургии «Алькор», а также аппарат Reanimon для поддержки дыхания новорожденных и устройства для неинвазивной вентиляции легких для детей.