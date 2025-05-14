В Чувашии у девяти школьников появились симптомы острой кишечной инфекции

Проверка по факту обращения к врачам девяти шумерлинских гимназистов с симптомами острой кишечной инфекции проводится в Чувашии. Один ребенок госпитализирован, сообщило в Telegram-канале региональное министерство здравоохранения.

"Девять школьников из гимназии №8 города Шумерля обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, остальные дети лечатся амбулаторно под контролем участковых педиатров. Было отмечено, что по данному факту глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству региона провести проверку обстоятельств инцидента.