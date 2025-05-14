Женщина пропустила два симптома, а через год узнала про рак

У пропустившей два симптома 36-летней женщины через год нашли рак 4-й стадии
Американка Хизер Кэндрилли больше года страдала от вздутия и боли в животе, списывая недомогание на диету и рождение двух детей. Как она рассказала в интервью Daily Mail, ее мир перевернулся, когда врачи внезапно диагностировали рак кишечника четвертой стадии.
36-летней женщине сообщили, что при ее ситуации показатель выживаемости составляет 13%. Однако Кэндрилли взяла себя в руки и начала "режим агрессивной химиотерапии".
"Женщина столкнулась с болезненными побочными эффектами и медицинскими счетами, которые превысили полмиллиона долларов", - передают журналисты.
Всего американка прошла 20 курсов химиотерапии, ей также провели несколько операций. Попытки повлиять за злокачественные образования продолжаются.
Ее супруг рассказал, что Хизер периодически жаловалась на вздутие живота и боли в этой области, однако первые обращения к врачам результатов не принесли - у жены ничего подозрительного не нашли.
"Необходимо принять закон, который обязывал бы страховые компании покрывать расходы на колоноскопию для молодых пациентов с определенными симптомами", - считает супруг женщины.
Отмечается, что отсутствие страхового покрытия и путаница в этом вопросе заставляют многих американцев откладывать прохождение важного обследования.
Так, пара проживает в Нью-Йорке, где, согласно закону, страховое покрытие предполагает колоноскопию только для лиц в возрасте 45 лет и старше.
Что касается Хизер, то после появления первых тревожных симптомов, американские врачи предложили ей обследование на наличие хронических аутоиммунных заболеваний, болезни Крона и целиакии, но колоноскопию так и не провели.