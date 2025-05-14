Врачи спасли девушку, похудевшую до 40 килограммов

В отделение гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства поступила 17-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, при росте 160 см она весила всего 40 кг. Мама подростка жаловалась на отсутствие аппетита у девочки, слабость, выпадение волос, головокружение и т.д.

"Из опроса пациентки мы узнали, что девушка всегда была склонна к полноте и стремилась похудеть, - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева. - Около года назад она начала активно следить за своим питанием: исключила из рациона высококалорийные продукты, а также увеличила физическую активность. Постепенно она стала ограничивать себя в еде все больше и больше, пока не начала отказываться от пищи практически полностью".

По результатам диагностики в НИКИ подтвердилось расстройство пищевого поведения.

"Проблема избыточного веса у детей возникает из-за несоответствия калорий, поступающих в организм, и их расхода, а также переедания и снижения двигательной активности, - добавила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова. - А вот генетическая предрасположенность встречается крайне редко. Если у ребенка есть лишний вес, то не рекомендуется самостоятельно назначать диету. Неправильный подбор диеты может быть опасен для здоровья ребенка. Лечение и индивидуальные рекомендации по питанию должен назначить только специалист".

Для нормализации работы организма и устранения сопутствующих нарушений гастроэнтерологи НИКИ детства назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию - введение лекарственных средств в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт. А для коррекции искаженного восприятия своего тела и пищевого поведения назначили семейную и индивидуальную психотерапию. Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания. Пациентку спасли.