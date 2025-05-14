Какие опасные растения можно перепутать со съедобными

В России все чаще стали фиксировать случаи отравления чемерицей — растением, которое внешне напоминает съедобную черемшу, но содержит опасное вещество вератрин. Так, во Владивостоке сразу несколько человек были госпитализированы с диагнозом «отравление вератрином». Как различить черемшу и чемерицу и какие еще растения имеют ядовитых «двойников», «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Как отличить черемшу от чемерицы

По словам агронома, биолога Михаила Воробьева, черемша и чемерица имеют только одно характерное отличие:

— Черемша — медвежий лук, поэтому она обладает характерным запахом чеснока, которого нет у чемерицы. Это ключевой фактор, по которому можно отличить опасное растение от безобидного.

Какие растения еще можно перепутать

Но среди растений существует и множество других опасных «близнецов», отметил специалист. Так, среди них:

белена и мак

Белена обладает мелкими семенами черного цвета, которые очень многие принимают за мак, рассказал биолог:

— Поэтому маленькие дети часто принимают это растение за безобидное, хотя оно от корня до стебля содержит атропин — серьезный гликозид, который очень неоднозначно влияет на организм человека, если употреблять его в больших количествах.

ландыш майский и красная смородина

Ландыш майский имеет ярко-красные плоды, которые можно принять за смородину, но они тоже содержат сердечные гликозиды, предупредил специалист. Как следствие, при употреблении этих ягод учащается пульс, начинаются расстройство желудка и сильные головные боли. Поэтому есть их крайне не рекомендуется.

вороний глаз и черника (голубика)

— Черно-сизая ягода с белесым восковым налетом, которая, на первый взгляд, похожа на чернику и голубику, может оказаться вороньим глазом. В этих плодах содержатся вещества, оказывающие нейротоксическое действие. Человека при встрече с этим растением должно насторожить то, что вороний глаз растет в траве, а голубика и черника — на кустарниках, — подчеркнул Воробьев.

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