В Роспотребнадзоре рассказали об опасной тенденции. Все чаще в России выявляют больных, зараженных опасными заболеваниями во время поездки в тропические страны.

Глава ведомства Анна Попова напомнила, что большое количество тропических заболеваний, в основном лихорадок, переносится комарами. Это и лихорадка Денге, и лихорадка Чикунгунья, и геморрагическая крымская лихорадка. Все эти заболевания были выявлены у россиян на территории страны.

Попова добавила, что в южном полушарии распространена лихорадка Оропуш и лихорадка Зика.

Сейчас в некоторых странах фиксируются случаи малярии, переносчиками которой также являются комары.

«Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», - добавила Попова.

Ранее инфекционист рассказал, как обезопасить себя перед поездкой в тропические страны. Также специалист рассказал, с чем связан риск распространения лихорадки западного Нила.