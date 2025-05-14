Стало известно, насколько распространена аллергия на домашних животных

Свыше 27% россиян имеют то или иное аллергическое заболевание, а у 23% в окружении есть знакомые, которые страдают от аллергии. Чаще на аллергию жалуются жители Москвы (37%), Кирова (36%), Барнаула и Воронежа (по 34).

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Такие результаты были получены в результате исследования сети клиник «Будь Здоров» и сервиса «Виртуальная клиника» от «Ингосстраха» Опрос провел Финуниверситет при Правительстве РФ, в нем приняли участие 6000 респондентов из 37 городов России численностью от 500 тыс.

При этом всего 19% аллергиков проходили аллергодиагностику (лабораторное исследование, направленное на диагностику аллергии и выявление аллергенов), а 4% планирует его в ближайшее время.

«Аллергодиагностику рекомендовано проводить пациентам, имеющим острые аллергические реакции в определенный климатический сезон или страдающим круглогодично при контакте с аллергенном (домашние животные, пыль, пыльца, плесень, медикаменты). Основные выраженные симптомы — это чихание, зуд глаз, длительная заложенность носа, активный сухой кашель. Пациенты с тяжелыми формами проявления аллергии в виде отеков, крапивниц, обструкции и анафилаксии в первую очередь должны быть обследованы. Наследственная предрасположенность играет большую роль в формировании аллергии в следующем поколении, например, при сезонном аллергическом рините, бронхиальной астме или при аллергии на животных. В таких семьях актуально проведение ранней диагностики до проявления клинических симптомов», — прокомментировала аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян.

Аллергия на животных является самой распространенной — она встречается в среднем у 27% респондентов. Далее следует поллиноз (25%) и лекарственная аллергия (16%).

«Чаще всего аллергия на цветение встречается в Москве (37%). В Москве и области высокие концентрации пыльцы чаще наблюдаются на ольху и березу, пик пыления деревьев приходится на апрель и начало мая. Столица — лидер среди других российских городов по плотности населения, активности движения и концентрации машин. Все это создает высокий уровень загрязнения воздуха, в том числе за счет микроскопических частиц из выхлопных газов автомобилей, высвобождающихся в атмосферу. Эти частицы, слипаясь с пыльцой, формируют агрегаты, которые провоцируют развитие аллергических приступов и делают их еще тяжелее. В городских условиях пыльца более агрессивная и тяжелая плотно оседая на слизистые, вызывая тяжелые формы аллергии. С уровнем выявленной симптоматики на сезонную аллергию регионы входящие в зону риска относятся Нижний Новгород и Тольятти (35%), Краснодар (34%) и Самара (33%)», — подчеркнула Алла Рафаелян.

Среди тех, кто страдает поллинозом, менее 1% респондентов делали прививку от аллергии; делали ранее, а сейчас нет — 16%.

«У многих плохая осведомленность о методах проведения АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) или, как иначе называют, вакцинации от аллергии. В настоящее время это единственный доказанный метод лечения аллергии от многих аллергенов. В настоящее время в доступности российских врачей существует АСИТ от сезонной аллергии (весенний и летний поллиноз), от клещейдомашней пыли, также в России разработаны и находятся на этапе исследований вакцины от березы и от аллергии на кошек. АСИТ подразумевает начало курса терапии за 4-5 месяцев до сезона цветения и курс терапии 3-5 лет, что позволяет максимально убрать симптомы на длительное время или полностью избавиться от аллергии. Чаще пациенты обращаются по факту проявления жалоб, а потом забывают о дискомфорте до следующего сезона, откладывая повторный профилактический прием для решения тактики дальнейшей терапии. Не менее важная причина невозможности проведения — низкая доступность инъекционного метода терапии и дороговизна сублингвального метода. Однако при наблюдении у врача-аллерголога эти причины решаются при индивидуальном подходе и большинство пациентов при должном информировании смело начинают курс АСИТ», — отметила Алла Рафаелян.

У половины (52%) страдающих от аллергии в домашней аптечке есть антигистаминные препараты. Однако из них только 22% умеют оказывать первую доврачебную помощь при острых аллергических реакциях, а у 7% есть опыт оказания такой помощи. Остальные же либо не знают о правилах поведения в этой ситуации (38%), либо не определились с ответом (33%).