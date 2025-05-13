Вирусолог сообщил, когда ожидается пик заболеваемости ЛЗН в РФ

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе. «Вечерняя Москва» узнала у вирусолога Петра Чумакова, насколько опасно это заболевание, какие у него симптомы и кто находится в зоне риска.

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«Источник» вируса лихорадки Западного Нила

По словам специалиста, лихорадка Западного Нила широко распространена в Соединенных Штатах, а также была выявлена в Европе. При этом в США она ведет наступление с юга на север на протяжении последних лет 30.

«Это не очень заразное заболевание. Ежегодно всего около ста человек болеют лихорадкой Западного Нила. В масштабах многомиллионного населения это практически ничто», — рассказал Чумаков.

Вирус лихорадки Западного Нила распространяют зараженные комары. Он не передается от человека к человеку.

«Это заболевание очень медленно распространяется, это не коронавирус. Оно не передается между людьми, только комары могут быть источником заражения. И то, должно быть много переносчиков в популяции этих кровососущих насекомых, чтобы они могли заразить большое количество людей. Примерно один из ста укусов комаров, даже если он инфицированный, приведет к заболеванию», — уточнил врач.

Симптомы, группы риска и вакцина

Лихорадка Западного Нила в основном опасна для пожилых людей, потому что может вызывать серьезные осложнения, сообщил доктор.

«Когда у пожилого человека ослабленный иммунитет, то даже небольшое заболевание может у него очень тяжело протекать. А лихорадка Западного Нила может вызвать летальный исход, — предупредил собеседник "ВМ". — Но если человек здоров, ему не о чем беспокоиться».

Для этого вируса характерны разнообразные довольно неспецифические симптомы, поэтому его сложно идентифицировать, отметил Чумаков.

«Оно начинается, как любое вирусное заболевание, с лихорадки, а потом развиваются гриппоподобные симптомы. Поэтому диагноз поставить довольно сложно. Есть определенные тесты, по которым его можно диагностировать», — пояснил вирусолог.

Вакцина от этого заболевания уже существует, добавил Чумаков.

Комары также являются переносчиками и других инфекций. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие болезни переносят, насколько они опасны и как защититься.