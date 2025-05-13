Хирурги провели сложную операцию ребенку, упавшему с высоты

В марте 17-летний подросток упал с высоты и получил серьезные травмы. Он был доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Пострадавший жаловался на сильные боли в шее и невозможность движений конечностями, отсутствие чувствительности туловища и ног.\ В результате осмотра у подростка выявлены перелома 6-го и 7-го шейных позвонков с повреждением спинного мозга, тупая травма живота, сложный перелом костей таза с вывихом бедренной кости.

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Как рассказал врач-нейрохирург Сергей Кошкин, в противошоковой палате был устранен вывих правой бедренной кости, в экстренном порядке проведена реконструктивная операция на шейном отделе позвоночника.

«Перед нами стояла непростая задача – мы удалили разрушенный и неопороспособный 7-й шейный позвонок и поврежденный межпозвонковый диск, под операционным микроскопом высвободили шейный отдел спинного мозга. Удаленные элементы позвоночника протезировали вольфрам-титановыми конструкциями, произвели окончательную фиксацию пластиной. Спинной мозг был серьезно поврежден, поэтому прогноз был неблагоприятный, однако, благодаря своевременности и полноте проведенного лечения, мы добились восстановления движений у пациента», — пояснил Сергей Кошкин.

На третий день после операции появилась и стала нарастать сила конечностей. Спустя 10 дней в плановом порядке была выполнена реконструкция костей таза. Движения, чувствительность и другие функции продолжают восстанавливаться, пациент в удовлетворительном состоянии выписан на дальнейшее амбулаторное лечение.