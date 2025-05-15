Что на самом деле скрывается за диагнозом «синдром дырявого кишечника»

Термина «синдром дырявого кишечника» не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко.

«Термин «синдром дырявого кишечника» не используется в клинической практике. Это некорректное и упрощенное обозначение реального, но гораздо более сложного биологического процесса», — сказала Харченко «Газете.Ru».

По ее словам, распространение этого мифа может быть опасно для человека, который начнет самостоятельное лечение несуществующего диагноза, что приведет к потере времени и усугублению настоящих заболеваний.

К популярным симптомам, которые приписывают «дырявому кишечнику», относятся нарушение стула, вздутие живота, сыпь, зуд, хроническая усталость и другие. Они могут указывать на признаки настоящих заболеваний.

Она также добавила, что воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) сопровождаются воспалением, болью, нарушением стула. В этот же список можно внести синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство с болями в животе, вздутием и изменением стула.

«Это частый диагноз, который тоже нередко маскируется под несуществующий «дырявый кишечник». Поэтому при возникновении таких симптомов важно обращаться к врачу», — заключила Харченко.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», профессор кафедры медицинских наук из Университета Врие в Нидерландах Маргрет Олтхоф озвучил пользу кофе для пожилых.