Медики без операции извлекли из желудка дошкольника цепочку

Минувшей ночью в Туапсинскую районную больницу № 1 экстренно доставили дошкольника. Изучив симптомы, медики предположили, что в желудке 6-летний пациента оказался инородный предмет. Позже рентген подтвердил диагноз.

© Кубань-Информ

Извлекать медикам предстояло цепочку. К счастью, обошлось без операции – необходимые манипуляции провели в отделении эндоскопии.

«К счастью, у нас уже большой опыт по безоперационному извлечению проглоченных предметов, да и оборудование отличное! Так что все прошло хорошо, состояние ребенка удовлетворительное», — цитирует заведующего отделением Гора Саакяна Telegram-канал газеты «Туапсинские вести».

Медики предположили, что цепочка могла проскользнуть в пищевод на вдохе, если у ребенка была привычка держать ее во рту.

Ранее в Краснодарском крае медики провели редкую операцию, спасая 71-летнего мужчину от рецидива рака кишки. Метастазы начали уничтожать кости таза.