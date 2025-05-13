Пластический хирург предупредил об опасности физраствора

Косметологические эксперименты на дому могут привести к летальному исходу. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Поводом для предупреждения стала трагедия в Москве, где 23-летняя девушка скончалась после инъекции физраствора, который был использован в качестве липолитика — препарата для расщепления жировой ткани. По предварительной информации, процедура была проведена в домашних условиях. Девушка самостоятельно или по совету недобросовестного косметолога ввела себе физраствор, рассчитывая на эффект, аналогичный дорогостоящим липолитическим средствам. Однако такой подход не только неэффективен, но и опасен для жизни.

Пластический хирург Надежда Рождественская пояснила, что физраствор не является липолитиком. Его применение в целях омоложения или удаления жировых отложений не имеет научного обоснования и может привести к серьёзным осложнениям, особенно при нарушении техники инъекции.

По словам специалиста, осложнения после эстетических процедур встречаются у небольшого числа пациентов — не более 4%. Однако даже они могут быть серьёзными: от гематом и тромбоэмболий до эффекта Тиндаля, при котором препарат смещается и становится заметным под кожей.

Медики призывают граждан обращаться исключительно к квалифицированным специалистам и не рисковать здоровьем ради сомнительной экономии. Любая инъекционная процедура должна проводиться в стерильных условиях и только с использованием сертифицированных препаратов.

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