«Фармасинтез» подал документы на регистрацию препарата от рака крови

Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" подала документы на регистрацию в стране инновационного отечественного препарата для лечения хронического миелоидного лейкоза - онкологического заболевания крови. Об этом сообщил президент компании Викрам Пуния на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко.

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«В этом году и, возможно, первая половина 2026 года - мы выведем на рынок три новых инновационных лекарственных препарата. И фактически все они претендуют на то, чтобы стать блокбастерами своего направления. Первый из них - это "Вамотиниб". Это препарат для лечения хронического миелолейкоза, проще говоря - онкологического заболевания крови. <…> Мы провели клинические исследования, они завершились фактически, подали препарат в регистрацию», — сказал он.

По результатам клинических исследований препарат является одним из самых безопасных в мире.

«Профиль безопасности превосходит все ингибиторы тирозинкиназы в мире. Профиль эффективности сопоставим с последним поколением ингибиторов тирозинкиназы», — отметил Пуния.

Он также рассказал, что мировой рынок ингибиторов тирозинкиназы составляет $61 млрд.