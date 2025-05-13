Хирурги провели операцию на мозге, пока пациент был в сознании

Врачи Красноярской краевой клинической больницы уже дважды успешно использовали awake-хирургию - так называемое "вмешательство с пробуждением", когда во время операции на головном мозге пациент находится не под наркозом, а все понимает и может говорить. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

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Как говорят медики, наркоз здесь требуется только в самом начале, когда нейрохирург выполняет наиболее болезненный этап - трепанацию черепа. А после этого анестезиолог будит пациента и убирает трубку, через которую обеспечивалось дыхание больного. Дальнейшую операцию пациент переносит в сознании.

«В реальности это выглядит так: нейрохирург производит манипуляции на открытом мозге больного и одновременно задает ему вопросы, внимательно слушая ответы. Если пациент задерживается с ответом, нейрохирург останавливает манипуляции и "уходит" из опасной зоны мозга», — пояснили в клинике.

Первой, кто испытал на себе действие нового метода, стала 29-летняя женщина, страдавшая тяжелой формой эпилепсии. Приступы повторялись по шесть-восемь раз на дню, причем медикаментозному лечению заболевание не поддавалось.

В больнице пациентку тщательно обследовали. Консилиум из нейрохирурга, невролога, нейрофизиолога должен был выяснить, подходит ли хирургический метод лечения в данном случае, насколько высок риск и каков прогноз на успешный исход операции. В результате было принято решение удалить часть левой височной доли. А к awake-хирургии врачи решили прибегнуть потому, что у правшей здесь расположен центр речи, и есть вероятность повредить его при операции. Поэтому нужно, чтобы пациент был в сознании и мог говорить во время вмешательства.

Операция прошла успешно, женщина выписана и может теперь жить полноценной жизнью.

А вот со второй попавшей на операционный стол краснояркой с приступами эпилепсии медикам пришлось сложнее. Если в первом случае хирурги работали с молодой, полной сил женщиной, то теперь помощь потребовалась 57-летней пациентке с избыточной массой тела. Однако и в этот раз у врачей все получилось на "отлично".