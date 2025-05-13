Как здравоохранение в России может выйти на новый уровень при телемедицине

Телемедицина — это не просто тренд, а необходимый этап развития здравоохранения в современном мире. В условиях огромных расстояний, ограниченного доступа к узким специалистам и перегруженности поликлиник, особенно в регионах, дистанционное консультирование становится реальным способом повысить доступность и оперативность медицинской помощи.

Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказалврач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов. По словам эксперта, для врачей телемедицина — это шанс вести динамическое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, корректировать лечение без необходимости очного визита, делиться экспертным мнением с коллегами в других регионах.

«Пациенту это позволяет получать качественную помощь быстрее и с меньшими затратами времени и ресурсов. Плюсы дистанционной медицины очевидны: доступность медицинской помощи, пациенты из отдаленных или малонаселенных регионов получают доступ к квалифицированным специалистам без необходимости ехать в другой город», - отметил врач.

Марат Фаррахов подчеркнул, что телемедицина дает возможность не тратить время на дорогу и ожидание в очередях. Это удобно как для пациентов, так и для врачей. Кроме того, это дает возможность оперативно получить консультацию, особенно при обострениях хронических заболеваний или для уточнения назначений.

«Пациенты с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями могут регулярно передавать данные врачу и получать рекомендации. Повторные приемы, расшифровка анализов, корректировка лечения — всё это можно делать дистанционно без потери качества. Кроме того, удаленные консультации помогают оптимизировать поток пациентов и сосредоточить очную помощь на тех, кто действительно в ней нуждается», - акцентировал собеседник.

Врач также отметил, что во время эпидемий или вспышек инфекций телемедицина снижает риски заражения для пациентов и медперсонала. А электронные консультации и документы легко сохраняются, что упрощает ведение медицинской истории пациента.

«Удобные форматы общения мотивируют людей чаще следить за своим здоровьем и выполнять рекомендации врача. Также телемедицина упрощает организацию совместных консультаций врачей разных специальностей, даже если они находятся в разных городах. Однако есть и ограничения, причем они далеко не всегда очевидны: отсутствие физического осмотра, также врач не может провести пальпацию, аускультацию, измерить давление или осмотреть кожные покровы, что ограничивает диагностические возможности. В острых и экстренных случаях (инфаркт, инсульт, травмы и т.п.) телемедицина не может заменить вызов скорой помощи и очное вмешательство. Имеет место быть и ограниченность диагностических методов: невозможно провести УЗИ, ЭКГ, анализы крови или другие лабораторные/инструментальные исследования — пациенту всё равно нужно посещать медучреждение», - прокомментировал врач Фаррахов.

Также эксперт добавил, что низкая скорость интернета, отсутствие камеры, микрофона или смартфона у пациента делает консультацию невозможной или малоэффективной. Кроме того, цифровая неграмотность присутствует у многих россиян, особенно среди пожилых пациентов: не все умеют пользоваться приложениями, заполнять формы или отправлять данные онлайн.

«Важно помнить, что по закону телемедицина в России не всегда позволяет ставить диагноз впервые — для этого требуется очный приём. Между тем, передача медицинской информации через интернет требует защищённых каналов связи, иначе существует риск утечки персональных данных. также среди минусов телемедицины есть ограниченный контакт "врач–пациент": без живого общения может пострадать доверие, особенно при сложных или эмоционально нагруженных ситуациях (плохие новости, психотерапия и др.)», - объясняет врач.

Марат Фарахов отметил, что при телемедицине существует зависимость от самодисциплины пациента - он сам должен измерять давление, делать фото, следить за симптомами и точно передавать информацию врачу, однако не все делают это добросовестно. А еще в некоторых регионах или социальных группах люди всё еще лишены доступа к современным технологиям и стабильному интернету.

«При грамотной интеграции телемедицинских технологий в систему здравоохранения, можно говорить о реальном качественном скачке — особенно в части профилактики, мониторинга и повторных консультаций. Главное — воспринимать телемедицину не как замену, а как дополнение традиционного медицинского подхода», - резюмпировал врач-терапевт Марат Фаррахов.