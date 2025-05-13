В России будут по-новому изучать необходимость разработки лекарств

Минздрав России рассчитывает в будущем применять искусственный интеллект (ИИ) для анализа потенциально привлекательных инновационных разработок лекарств и развития скрининга для выявления заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Как более такая среднесрочная перспектива - это вопрос, конечно, использования искусственного интеллекта, в том числе, в развитии скрининга и анализа потенциально привлекательных инновационных разработок лекарственных препаратов", - сказал он на Российском фармацевтическом форуме имени Н. А. Семашко.

Замминистра добавил, что наряду с инновациями уделяется значительное внимание стимулированию развития совместных проектов с дружественными странами, в частности из блока БРИКС, по созданию новых лекарственных препаратов и терапевтических аналогов.

Глаголев подчеркнул, что залогом стабильности лекарственного обеспечения является развитие импортозамещения тех препаратов, которые не имеют патентов, а также адаптация к возможности скорейшего выпуска дженериков и биоаналогов при истечении патентной защиты.