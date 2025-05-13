Врачи извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки

Врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) больницы имени Башляевой извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Маленькая пациентка поступила по скорой в приемное отделение больницы. Проглатывание инородных тел ребенком мама отрицала. Она рассказала, что сначала поднялась температура, потом появился насморк и начало лихорадить. Далее – хрипы, кашель, мама вызвала первый раз скорую помощь, от госпитализации отказалась. Кашель усиливался, появилась рвота после приема пищи, снова вызвала скорую, девочку госпитализировали, и так она оказалась в ДГКБ имени Башляевой», – говорится в публикации.

Как уточняется, при поступлении в отделение больницы девочку осмотрели педиатр и хирург, а также сделали рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В ходе обследования в пищеводе было обнаружено инородное тело, похожее на батарейку. Кроме того, врачи провели КТ шеи и грудной клетки на наличие осложнений. После – в операционной извлекли батарейку.

«Не без трудностей удалось извлечь батарейку из пищевода, перфорации не отмечалось. Извлеченная батарейка была черного цвета, окислена, наружная оболочка распадалась на фрагменты. Учитывая выраженно измененную слизистую пищевода с язвенными дефектами и ожогом в слизистой, ребенок из операционной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии под наблюдение и лечение. После извлечения батарейки продолжили комплексное лечение пациентки», – приводятся в сообщении слова врачей больницы.

Отмечается, что девочку выписали на 17 сутки после извлечения батарейки, с зажившей слизистой оболочкой пищевода.