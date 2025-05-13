В РФ отчитались о выполненных рекомендация по улучшению медпомощи

Около 80% рекомендаций по улучшению обеспечения доступными и качественными услугами здравоохранения в регионах России, выработанные по итогам Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, выполнены. В их числе вопросы по донастройке механизмов в сельской местности и маленьких городах, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«По итогам Всероссийских координационных советов у нас всегда вырабатываются советы для органов власти, для органов субъектов РФ, федерального уровня - мы и себе вырабатываем рекомендации. <…> Надо сказать, что 80% прошлых рекомендаций - они были связаны с медициной, здравоохранением, правом на достойное, качественное и доступное медицинское обеспечение - в большей степени выполнено, в том числе и связанные с донастройкой этих вопросов в сельской местности, в маленьких городах. Но есть над чем работать, мы иногда сталкиваемся и с формальными ответами на реализацию наших рекомендаций», — рассказала она.

13 мая в Екатеринбурге стартовал Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, на который съехались омбудсмены из российских регионов для обмена опытом. В числе ключевых вопросов - работа по соблюдению прав военнослужащих и членов их семей.