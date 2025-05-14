Профессор рассказал, в каких видах рыб больше всего паразитов

Употребление этих продуктов может привести к заражению. Андрей Маталин — доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета — рассказал, как не стать жертвой паразитов из речной рыбы.

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Наибольшую опасность, по словам эксперта, представляют карповые виды: лещ, плотва, густера, голавль и другие. Именно в них чаще всего обнаруживают сосальщиков — возбудителей описторхоза и клонорхоза, поражающих печень и желчные протоки человека.

Андрей Маталин обратил внимание на риски приобретения свежей рыбы у непроверенных продавцов. По словам эксперта, они могут использовать недостаточное количество соли или не проводить заморозку.