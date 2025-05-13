Хирурги восстановили лицо мальчику после наезда трактора

Пластические хирурги Российской детской клинической больницы (РКДБ) Минздрава РФ провели сложнейшее и длительное хирургическое лечение пятилетнего мальчика из Оренбургской области, который попал под трактор. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу медучреждения.

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По информации источника, ребенок попал под колеса домашнего трактора в июне 2024 года. В результате инцидента мальчик был сильно травмирован. Он лишился почти трети кожаных покровов головы и получил скальпированные раны конечностей, лица, а также переломы руки и ноги. В РКДБ ребенка доставили в тяжелом состоянии, подключенного к аппарату ИВЛ, и к его спасению приступила целая бригада специалистов.

«После трех недель подготовки мы выполнили сложнейшую операцию – пластику свободным кожным трансплантатом. Поскольку дефект был очень большим, трансплантат состоял из нескольких фрагментов. Кожу взяли с боковой поверхности туловища, где она по текстуре наиболее близка к коже лица. Донорские же участки, откуда была взята кожа, мы аккуратно ушили для минимизации дальнейшего рубцевания», – рассказал хирург детского отделения реконструктивно-пластической хирургии Игорь Исаев.

Как сообщили в пресс-службе РКДБ, операция прошла успешно, и менее чем через две недели юный пациент уже покинул стены больницы. По мнению врачей, желаемый косметический эффект, функции и мимика детского лица сохранены в полном объеме - дальнейшая лазерная коррекция рубцов и тканей должна завершить оперативное вмешательство.