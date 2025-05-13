В больницу попали несколько человек с отравлением черемицей

Медики сообщили, что все пострадавшие перепутали ядовитое растение с черемшой. Такие инциденты происходят в городе каждую весну, так как эти два растения очень похожи.

Тысячекоечная больница Владивостока в своем телеграм-канале сообщила, что несколько местных жителей отравились черемицей, приняв это растение за черемшу. Из-за высокого содержания в нем тяжелых ядов, отравившиеся граждане находятся в тяжелом состоянии.

Даже небольшая доза растения может вызывать тошноту, головокружение, рвоту и общую слабость. Медики с сожалением отмечают, что подобные инциденты происходят каждую весну. Ситуацию усугубляет еще и то, что в одном пучке может быть и черемша, и чемерица. Но благодаря оперативной помощи врачей, их жизням ничего не угрожает, и вскоре их уже выпишут из больницы.

Ранее сообщалось, что россиянам запрещено выращивать дома большие объемы мака.

Эксперт объяснил, как регулярные физические нагрузки укрепляют здоровье и продлевают жизнь.